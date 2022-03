50 spillere er med i Kasper Hjulmands VM-kapløb

- Morten Hjulmand gør det også godt i Lecce. Han har flyttet sig, og han ser stærk ud, siger landstræneren.

Derefter kigger han på uriasposten som venstre back. Den plads sidder højrebenede Joakim Mæhle på, men fire venstrebenede spillere er rykket nærmere landsholdet.

- Vi har nogle stykker på venstre back, som godt kan komme med.

- Riza Durmisi er begyndt at spille i Rotterdam, efter at han ikke har spillet i en lang, lang periode. Mads Valentin får indhop her og der for Augsburg i Bundesligaen.

- Vi har også Victor Kristiansen fra FCK, der desværre er skadet lige nu, og der er også Casper Højer, som lige er kommet tilbage i Prag efter en lang skadesperiode, siger landstræneren.