- Vi tager ikke nogen risiko med ham. Han har en smule smerter. Det er en lille skade, som forhindrer ham i at træne og spille kamp, siger Ancelotti.

34-årige Benzema kom til skade i mandags, da Real Madrid vandt 3-0 ude over Real Mallorca. Problemerne opstod så sent i kampen, at Real Madrid ikke havde flere udskiftninger tilbage og måtte spille de allersidste minutter med ti mand.

Før skaden opstod, scorede Benzema to af Real Madrids mål på Mallorca, og han har scoret i klubbens seneste fem kampe på tværs af alle turneringer. I den stime finder man også det hattrick, der sendte Paris Saint-Germain ud af Champions League.