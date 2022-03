Tuchel sværger troskab til Chelsea sæsonen ud

Alligevel hentede Chelsea søndag femte sejr på stribe i den bedste engelske række.

I den turbulente situation forsøger Tuchel at holde fokus på det sportslige.

- Der er omstændigheder, vi ikke har indflydelse på, men det giver os friheden til at fokusere på det, vi kan påvirke.

- Fokus er på førsteholdet, spillerne og mig. Men Chelsea er meget mere end førsteholdet.

- Det er en kæmpe klub med store traditioner, og der er hundredvis af ansatte, ikke bare spillerne, og det er vigtigt, at vi viser moral og sørger for at få tankerne lidt væk, siger den tyske cheftræner.

Tuchel har været træner for klubben i lidt over et år og førte holdet til Champions League-trofæet i sin første sæson.