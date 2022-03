Europas ligaer er lukket land for Anders Dreyer og co.

Men foreløbig har ingen lande i Europa lavet den regelændring, der skal til for at genåbne transfervinduet for spillere, der har vendt deres russiske klubber ryggen.

- Det er vi i gang med at finde ud af, om vi skal beslutte eller ej, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Han vil ikke give et bud på, hvornår bestyrelsen er færdig med at overveje situationen, men konstaterer blot, at billedet er det samme overalt i Europa.

- Hvis man laver en regelændring midt i en turnering, som ændrer grundlaget for turneringen, så skal man selvfølgelig overveje det grundigt, siger Claus Thomsen.