Afklaring glæder ny AaB-træner: Det har været ude af mine hænder

- Det er dejligt med en endelig afklaring. Jeg er glad for, at vi er et sted nu, hvor vi alle kan fokusere på det, vi er sat i verden for, siger Lars Friis.

25. januar - for seks uger siden - meddelte de to klubber, at Lars Friis skulle skifte til AaB 1. august. Indtil da skulle han fortsat stå i spidsen for Viborg.

3. februar blev den plan lavet om. Viborg ville have en træner, der var 100 procent engageret og skrev derfor kontrakt med Jacob Friis, der omgående overtog Lars Friis’ job.

Lars Friis skulle dog fortsætte med at udføre ”cheftræneropgaver” i Viborg indtil 1. august, som sportschef Jesper Fredberg sagde til TV3 Sport. Hvad det gik ud på, vil Lars Friis ikke afsløre.