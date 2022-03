Dansk topfodbold indfører krav til nye klubejere

Fremtidige ejere af professionelle danske fodboldklubber bliver snart pålagt tre krav for at sikre gode ejerskaber.

Nye klubejere skal blandt andet gennemgå en test af hæderlighed og deltage i et kursus omkring løn, arbejdsvilkår og regler i dansk fodbold.

Der indføres også et krav om gennemsigtighed i selskabsoplysningerne, så et udenlandsk selskab er underlagt de samme krav, som der stilles til et dansk selskab.