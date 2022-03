Chelseas træner er utilfreds med Abramovich-sang

Hovedparten af tilskuerne på Burnleys hjemmebane, Turf Moor, klappede efter planen, men en gruppe af Chelseas fans valgte at synge navnet på klubbens russiske ejer i stedet, hvilket udløste buh-råb fra de øvrige dele af stadion.

- Det er ikke den rette tid til at gøre dette. Hvis vi viser solidaritet, viser vi solidaritet og gør det sammen. Vi knæler sammen.

- Hvis en vigtig person i vores klub eller en anden klub desværre dør, viser vi respekt i et minut, siger Thomas Tuchel ifølge AFP.

- Det er ikke det rette tidspunkt at sende andre beskeder. Tiden er inde til at vise respekt. Vi vil dette. Som klub har vi brug for, at vores fans bidrager til dette minuts klapsalver.