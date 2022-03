Tyrkisk byggematador satser på at købe Chelsea

Den tyrkiske milliardær Muhsin Bayrak har kastet sig ind i kapløbet om at købe fodboldklubben Chelsea.

Det melder en lang række britiske medier fredag.

Den russiske rigmand Roman Abramovich satte onsdag Premier League-klubben til salg efter 19 års ejerskab.

Chelsea menes allerede at have modtaget adskillige seriøse bud, og det hold, der står for salget af klubben, forventer, at endnu flere er på vej de kommende dage.