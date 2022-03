Succestræner i CL-klub har sluttet sig til ukrainske tropper

- Folk tæt på mig forsøgte at stoppe mig. Min kone, mine børn, mine børnebørn. Jeg stod fast, og jeg takker min kone for at støtte mig.

- Hun kender min karakter, og hun ved, at når jeg træffer et valg, laver jeg det ikke om, siger Yuriy Vernydub, der som ung var gennem to års obligatorisk militærtræning.

56-årige Vernydub må ikke afsløre noget om sin rolle hos de ukrainske tropper. Da han blev interviewet af BBC, var han efter eget udsagn cirka 120 kilometer fra de hårdeste kampe.

- Men jeg har truffet min beslutning, så alt er okay. Jeg er ikke bange, siger Vernydub.