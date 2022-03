Økonom: Abramovich sælger for at redde sin formue

- Et salg af klubben har ligget lidt i luften, allerede inden situationen i Ukraine, siger sportsøkonomen.

Abramovich var i mange år kendt for at være en stærkt engageret ejer, der tilbragte en del tid i og omkring klubben. Men siden hans engelske visum udløb i 2018, har russeren været knap så synlig på Stamford Bridge.

Ifølge den engelske avis The Guardian skyldtes det, at de britiske myndigheder udskød en fornyelse af russerens visum, hvorefter han selv droppede at ansøge om et nyt.

Under Roman Abramovich har Chelsea etableret sig som en af Europas største klubber. Det vil derfor kræve nogle store økonomiske midler at holde den engelske klub konkurrencedygtig i toppen af europæisk fodbold.