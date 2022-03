Russiske Abramovich sætter Chelsea til salg

En epoke i Chelsea kan snart være slut.

Den russiske Chelsea-ejer Roman Abramovich vil sælge den engelske Premier League-klub i kølvandet på krigen i Ukraine. Det oplyser han onsdag aften til fodboldklubbens hjemmeside.

Abramovich oplyser, at han gør det for at hjælpe Chelseas i den nuværende situation. Det sker, efter at Rusland er gået i krig med Ukraine.