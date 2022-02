Abramovich trækker sig yderligere i baggrunden i Chelsea

Chelseas stenrige russiske ejer, Roman Abramovich, har lørdag aften udsendt en meddelelse på fodboldklubbens hjemmeside.

Heri siger Abramovich, at han overdrager styringen af klubben til Chelseas velgørende fond.

Præcis hvad det indebærer, bliver ikke uddybet.

- Gennem mit 20-årige ejerskab af Chelsea FC har jeg altid anset min rolle som værende en forvalter af klubben, hvis opgave det er at sikre, at vi er så succesfulde, som vi kan være. Samt at bygge til fremtiden og spille en positiv rolle i vores lokalsamfund.