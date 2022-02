45 minutters Barcelona-opvisning knækker Valencia

Valencias defensiv hang slet ikke sammen, og bare fem minutter senere blev den splittet ad igen af Barcelona-kombinationer.

Denne gang var det Aubameyang, som tæt under mål kunne sætte indersiden på en tværpasning og øge til 3-0.

Skal man forsvare Valencia en smule, selv om det kan være svært, så var marginalerne heller ikke med hjemmeholdet.

Aubameyang var så tæt på offside ved 3-0-scoringen, som man kan komme uden at være det.

Og to minutter efter reducerede Carlos Soler på en flot halvflugter. Spændingen var genetableret. Troede han og holdkammeraterne.

For et VAR-gennemsyn viste, at bolden i opspillet havde været få centimeter ude over sidelinjen, og så blev målet annulleret.