Sønderjyske-træner: Jeg føler mig relativt tom

- Der er slet ingen tvivl om, at vi har troen på overlevelse. Det der er vigtigt, når vi vågner og har lagt skuffelsen væk, er, at vi tager præstationen og troen fra kampen med videre, siger Henrik Hansen.

- Jeg har en følelse af, at vi samlet set har flyttet os uge for uge, og præstationen i kampen gør mig glad.

Han tror dog stadig, at holdet kan overleve i Superligaen, selv om der er seks point op til nedrykningsstregen for hans mandskab.

- Overordnet kan jeg mærke, at stemningen er ved at vende, og folk i truppen er optimistiske, siger Nicolaj Thomsen.

- Vi føler, at vi godt kunne have fået mere med herfra, men vi ved, hvordan vores situation er, og så er det ikke altid, at de små detaljer lige går ens vej.

-Jeg er utrolig stolt af drengene inde på banen. Vi kom med et fedt udtryk, og jeg er sikker på, at når skuffelsen har lagt sig, sidder folk tilbage med opløftet pande og en større tro på tingene end før.

- Der er intet andet at gøre end at acceptere, at der bliver lavet fejl. Så må vi arbejde videre på at undgå de fejl. Lawrence har haft en god opstart, så det var ikke noget, jeg havde set komme.

- Vi er sammen om det. Det var Lawrence, der lavede fejlen, men vi er sammen om det, siger den nye Sønderjyske-cheftræner.

I næste runde af Superligaen skal Sønderjyske møde Brøndby på udebane.