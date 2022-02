Uskarpe Barcelona delte med Napoli i Europa League

For to år siden stod FC Barcelona og Napoli over for hinanden i ottendedelsfinalen i Champions League. Torsdag tørnede klubberne igen sammen i et europæisk slutspil, men denne gang var scenen en 16.-delsfinale i Europa League, efter at Barcelona for første gang siden 2004 ikke er med i Champions Leagues knockoutfase.

Gensynet med den næststørste europæiske klubturnering blev dog ikke den store fest for Barcelona trods en dominerende indsats. Kampen endte 1-1 efter en Napoli-føring, som Barcelona udlignede på straffespark. Begge hold er vant til at have bolden meget i deres respektive hjemlige ligaer, men torsdag aften på Camp Nou var Napoli tilfredse med at lade Barcelona styre spillet. I stedet lurede italienerne på omstillinger, og det var effektivt efter knap en halv time. Minuttet efter en stor chance til Barcelonas Ferrán Torres, der skulle have sparket hjemmeholdet i front, gik det pludseligt stærkt den anden vej.

Polske Piotr Zielinski lagde bolden i dybden til midtbanekollegaen Eljif Elmas i højre side af feltet, hvor han snød en modstander med en veltimet skudfinte. Herefter blev bolden lagt tilbage til Zielinski, hvis flade skud blev pareret af målmand Marc-André ter Stegen. Men returen røg direkte tilbage til polakken, der denne gang bankede bolden op i netmaskerne til 1-0 uden chance for Barcelona-målmanden. Ti minutter inde i anden halvleg fik Barcelona chancen for at udligne fra straffesparkspletten. Fra højre side af feltet fik Napoli-forsvarer Juan Jesus fingrene på bolden fra kort afstand, da Adama Traoré forsøgte at slå bolden ind i feltet. Fra pletten var Ferrán Torres stensikker og sparkede udligningen i mål.

Barcelona fortsatte med at dominere boldbesiddelsen og jagtede sejrsmålet med flere gode chancer. Tættest på var Ferrán Torres, men som i første halvleg bragede han to gode forsøg over og forbi mål. Derfor måtte spanierne nøjes med uafgjort, inden returopgøret i Napoli venter torsdag om en uge. I Tyskland overraskede skotske Rangers, der slog Borussia Dortmund med 4-2 i klubbernes første møde i 16.-delsfinalen.

/ritzau/