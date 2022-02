Ronaldos hammer sikrede Manchester United tiltrængt sejr

Cristiano Ronaldo blev afgørende med et flot mål i starten af anden halvleg, efter at han i sine seneste seks kampe var gået målløs fra banen. I overtiden slog Bruno Fernandes 2-0-sejren fast.

Brighton fik kort efter Ronaldos mål smidt forsvarsspilleren Lewis Dunk ud, og det tog brodden af en ellers god indsats af midterholdet.

Manchester United kravler med sejren op på fjerdepladsen i Premier League med 43 point efter 25 kampe. West Ham er to point efter, mens Arsenal er fire point efter og har tre kampe i baghånden.

Kampen åbnede med en stor chance i hver sin ende af banen, men udviklede sig siden til en mere jævn og tæt affære uden åbne muligheder frem mod pausen.

I første halvlegs sidste fem minutter bankede Brighton dog for alvor på, og David De Gea måtte diske op med en kæmpe redning for at forhindre udeholdets polske midtbanespiller, Jakub Moder, i at komme på tavlen med et velplaceret hovedstød.