12/02/2022 KL. 07:15

Eriksen har skabt et håb: »Nu er de gode tider omsider kommet«

For første gang siden sit hjertestop stillede Christian Eriksen op til et pressemøde fredag. Nede på den lokale pub kniber fansene sig i armen over danskerens ankomst, der er med til at konsolidere en forandring for Brentford FC.