Dommen er klar: Wass har pådraget sig en ledbåndsskade

Søndag pådrog han sig således en ledbåndsskade i højre knæ, da han debuterede for sin nye klub, som tabte 2-4 til FC Barcelona.

Klubben oplyser dog, at der er tale om en ledbåndsskade af anden grad på en skala med tre trin.

De undersøgelser er der nu kommet svar på, men Atlético oplyser ikke, hvor længe Daniel Wass kan forvente at sidde ude.

Han spillede kampens sidste minutter, inden han efter slutfløjt smed sig i græsset. Atlético meddelte efterfølgende, at Wass kunne se frem til undersøgelser mandag.

Han kan glæde sig over, at der ikke er tale om en skade på korsbåndet. Den slags koster som regel en pause på mere end et halvt år.