Tidligere klubber jubler med Eriksen over kontrakt

Her nåede han at blive italiensk mester, kort inden det EM som nær havde kostet ham livet.

Eriksen tørnede ud i seks et halvt år for den hvidblusede London-klub, inden han i januar 2020 drog til Inter i Italien.

Eriksen fik indopereret en ICD-enhed, en avanceret pacemaker, som vil genstarte hans hjerte, hvis et hjertestop skulle opstå igen. Men en sådan må man ikke spille med i Italien, hvorfor Eriksen og Inter måtte ophæve samarbejdet.

Det betyder dog på ingen måde, at danskeren er glemt i Milano-klubben.

- Held og lykke med dit nye eventyr, Christian Eriksen. Vi er glade for atter at se dig ude på banen, skriver Inter på Twitter efterfulgt af ”Altid” akkompagneret af et sort og et blå hjerte, som er klubbens farver.

Eriksen har på det seneste fået lov til at træne med Ajax Amsterdams andethold, Jong Ajax, mens han fik sin fodboldfremtid på plads.

Der er også glæde i OB, hvor Eriksen spillede som ungdomsspiller inden skiftet til Ajax.