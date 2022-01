Cameroun skrev sidste kapitel i Gambias fodboldeventyr

På to mål af Karl Toko Ekambi slog værtsnationen Cameroun upåagtede Gambia med 2-0 ved Africa Cup of Nations.

Cameroun er videre til semifinalerne ved Africa Cup of Nations. Lørdag slog værtsnationen Gambia, der er debutant ved de afrikanske mesterskaber, med 2-0 efter to træffere af Lyon-angriberen Karl Toko Ekambi i anden halvleg. Cameroun møder i sin semifinale vinderen af søndagens opgør mellem Marokko og Egypten.

Upåagtede Gambia, der er blot nummer 150 på verdensranglisten, havde overrasket med solidt defensivt fodbold hidtil i turneringen. Holdet havde inden opgøret spillet fire kampe uden at lukke mål ind i åbent spil. Kun Mali formåede i gruppespillet at score mod Gambia, og det var på et straffespark. Men mod Cameroun sluttede eventyret altså, selv om det så lovende ud efter første halvleg. Cameroun dominerede og pressede på i første halvleg, hvor det blev til to-tre nærgående forsøg mod det gambiske mål uden slutresultat.

Forløsningen kom først i stedet efter 50 minutter, da wingbacken Collins Fai fra højre smed et indlæg ind i hovedet på Toko Ekambi, som flot dirigerede kuglen i nettet. Gambia var nu tvunget frem ad banen, og det gav plads til et hurtigt Cameroun-angreb efter 57 minutter. Denne gang kom indlægget fra venstre og var fladt, men resultatet var det samme: Tolo Ekambi var igen på pletten og fordoblede både sin og Camerouns total. Gambia manglede saft og kraft i sin offensiv til at lave et reelt pres på Cameroun, der i stedet havde flere gode bud på et 3-0-mål.

På bænken for Gambia sad blandt andre den tidligere Horsens- og FC Midtjylland-profil Bubacarr Sanneh og midtbanespilleren Dawda Ngum, som i sommer var med til at rykke ned i Danmarksserien med Brønshøj Boldklub. Begge er for tiden uden klub.

Den tidligere AaB-profil Christian Bassogog blev skiftet ind for Cameroun i slutfasen.

