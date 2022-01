Turneringen har skabt utrolige salg: Nu kan turen komme til flere spillere fra Danmark

Christian Bassogog havde endnu ikke overbevist skeptikerne. Det 21-årige talent fik adskillige chancer for AaB i løbet af 2016 uden at have skabt sit endelige gennembrud.

Med det uforløste udgangspunkt rejste offensivspilleren til Africa Cup of Nations i begyndelsen af 2017.

»Det var hans første indtræden på den helt store scene, og han leverede virkelig. Han har nogle iøjnefaldende styrker med bl.a. sin fart, der virkelig kom til udtryk under den turnering.