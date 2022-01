Viborg sætter succestræner af: Ulempen er, at han har valgt vores projekt fra

Der er gang i en seriøs runde Sorteper blandt superligaklubberne i øjeblikket, og lige nu er det Viborg FF, der sidder med det største problem.

Det hele blev sat i gang for 14 dage side, da AaB mistede sin spanske cheftræner Marti Cifuentes. Han blev købt fri af den svenske klub Hammerby, der udnyttede en frikøbsklausul. AaB havde godt nok et varsel på to måneder og kunne have benyttet træneren frem til 1. marts, men valgte strak