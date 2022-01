FCK henter Vavro tilbage fra Lazios reservelager

Det er dog endnu ikke blevet til et gennembrud for Vavro i Lazio, der har satset på andre stoppere. I denne sæson er det kun blevet til to sene indskiftninger og omkring et kvarters spilletid.

Vavro var på grund af den manglende spilletid i Lazio udlejet til den spanske La Liga-klub Huesca sidste forår, inden han vendte retur til Rom i sommer.

FCK-sportsdirektør Peter Christiansen har stadig stor tiltro til den 25-årige slovak.

- Jeg tror, at alle, der har fulgt Superligaen kender Denis’ kvaliteter, og det var ikke for sjov, at Lazio betalte rigtigt mange penge for ham.