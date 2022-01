FCK sendte venstreback til Sverige kort før udløb

- FC København er blevet enig med Djurgårdens IF om en aftale, hvor Pierre Bengtsson skifter til den stockholmske klub et halvt år før hans kontraktudløb til sommer, lyder det fra klubben.

Den 33-årige Pierre Bengtsson har i to perioder - fra 2011-14 og fra 2017 til nu - opnået 284 kampe for FCK, hvilket ifølge klubben kun overgås af William Kvist, Hjalte Nørregaard og Mathias ”Zanka” Jørgensen.

- Jeg er stolt over at være den udenlandske spiller, der har spillet flest kampe for klubben, hvor der altid er hård konkurrence om pladserne, og med tre mesterskaber og to pokaltitler kan jeg også se tilbage på mange gode sportslige resultater, siger Bengtsson.

Sportsdirektør Peter Christiansen påpeger, at man tager afsked med en vellidt og professionel person.