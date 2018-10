Michael Laudrup afviser spanske mediers Real-historie

Michael Laudrup har ikke tilbudt sig som muligt træneremne i den spanske storklub Real Madrid.

Det skriver Michael Laudrup i en mail til Ritzau.

- Jeg har ikke tilbudt mig til nogen klub. Ikke nu. Ikke nogensinde. Det ville jeg aldrig gøre over for en kollega.

Spanske medier: Laudrup har tilbudt sig til Real Madrid

- I øvrigt skal jeg nok selv fortælle, såfremt jeg beslutter at træne igen, skriver Michael Laudrup i mailen.

Historien om kontakten mellem den danske profil og Real Madrid opstod onsdag, da den spanske sportsavis AS skrev, at Michael Laudrup ifølge tv-stationen Telemadrid havde været i kontakt med klubledelsen i Real Madrid.

Det blev beskrevet, at Michael Laudrup skulle have tilbudt sig som træneremne i tilfælde af, at klubben skulle ende med at fyre træner Julen Lopetegui.

Real Madrid har haltet, siden klubben sagde farvel til træner Zinedine Zidane og profilen Cristiano Ronaldo.

Senest måtte Real Madrid se sig besejret langt inde i overtiden af Alaves i Primera Division, og Julen Lopetegui blev på et pressemøde før opgøret mod Alaves spurgt om, hvorvidt han frygtede en fyreseddel.

54-årige Michael Laudrup spillede i Real Madrid fra 1994 til 1996, efter at han som spiller i FC Barcelona forinden havde skabt sig et kæmpe navn i spansk fodbold.

Danskeren stoppede som træner i Al Rayyan i Qatar i maj, og her meddelte han, at han ville tage en pause fra trænerjobbet.

Real Madrid har i øjeblikket ikke scoret et mål i fire kampe i træk og ligger på fjerdepladsen i den spanske række med 14 point.

Sæsonen har budt på fire sejre og to nederlag, mens to kampe er endt uafgjort.

Julen Lopetegui blev fyret som spansk landstræner kort før, at Spanien spillede sin første kamp ved VM i Rusland denne sommer.

Det skyldtes, at det var offentliggjort, at han skulle afløse Zidane som træner i Real Madrid, hvilket skete før denne sæson.