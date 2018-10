Nyt tilbud til verdens hurtigste: Ambitiøs klub vil have Bolt

Usain Bolt nåede akkurat at sætte sin signatur i den australske fodboldklub Central Coast Mariners, da han i holdets sidste træningskamp sprintede fra den bagerste forsvarsspiller og resolut sparkede bolden i kassen. Endda to gange.

Det har nu fået maltetiske Valletta FC til at melde sig ind i kapløbet om den jamaicanske hurtigløber. Klubbens direktør bekræfter således, at Usain Bolt er blevet tilbudt en toårig kontrakt i klubben.

»En sand mester er altid velkommen, og i Valletta FC tror vi på, at ingenting er umuligt,« sagde Ghasston Slimen til det amerikanske medie ESPN.

Efter livslang drøm: Nu debuterer Usain Bolt som fodboldspiller

Hovedstadsklubben på Malta har netop fået nye arabiske ejere, der har som erklæret målsætning at spille sig til toppen af europæisk klubfodbold. Med kontrakttilbuddet får Usain Bolt altså mulighed for at komme med på den rejse.

Den ottefoldige OL-guldvinder i atletik har siden august været på et prøveophold i australske Central Coast Mariners.

Klubben, der spiller i den bedste australske række, skal nu beslutte sig for, hvorvidt den ønsker at tilknytte den jamaicanske hurtigløber på en permanent aftale. Eller om den skal lade Usain Bolt fortsætte fodboldkarrieren i Europa.

Det var næsten også for godt til at være sandt: »Selvfølgelig kan Bolt ikke spille på øverste fodboldniveau« Atletikstjernens antydede ansættelse i en fodboldklub var en and.

Den 32-årige jamaicaner har længe gjort det klart, at han drømmer om en professionel fodboldkarrie, og i 2017 indstillede han sin atletikkarriere for at satse på fodbolden.

Og det er da også lykkedes ham at træne med tyske Borussia Dortmund, sydafrikanske Sundowns og norske Strømsgodset, ligesom hans agent har tidligere har meldt om interesse fra andre europæiske klubber.