Fifa har kåret Modric til verdens bedste fodboldspiller

Real Madrid-stjernen Luka Modric kan igen sole sig i hæder.

Mandag aften modtog kroaten således prisen som verdens bedste fodboldspiller i 2018, efter at han i slutningen af august blev kåret til den bedste spiller i Europa.

Det skete ved Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) prisfest i London, hvor en lang række kåringer er samlet under titlen "The Best Fifa Football Awards".

- Det var en fantastisk sæson. Det var den bedste i mit liv.

- Jeg har stadig ikke helt forstået, hvor godt et år, jeg havde kollektivt og individuelt. Jeg er meget stolt af alt, jeg har opnået i det år, og det vil blive husket for evigt, siger Luka Modric ifølge AFP.

Prisen er for sæsonen 2017-18, og valget af Modric bryder med ti års prisregn over enten Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi.

Blå bog: Luka Modric er verdens bedste fodboldspiller

I løbet af de seneste ti år har både Ronaldo og Messi opnået hæderen fem gange hver.

I den periode er prisen blevet splittet op, så Fifa nu har sin egen kåring, mens også France Football har holdt fast i sin Ballon d'Or-pris.

Tidligere var Fifa en del af den prestigefulde kåring Fifa Ballon d'Or i et samarbejde med France Football, men for tredje år i træk er Fifa gået solo.

I Fifa-prisen stemmer både eksperter, landstrænere, anfører og befolkningen, mens Ballon d'Or-prisen bygger på ekspertvurderinger.

Det er første gang i karrieren, at Luka Modric bliver kåret som verdens bedste spiller, og det sker efter en sæson, hvor Real Madrid-spilleren har haft stor stor personlig succes samt succes både med klub- og landshold.

Luka Modric var i foråret med til at vinde Champions League-trofæet for tredje gang i træk med Real Madrid, og kroaten har i alt vundet turneringen fire gange med Real Madrid, siden han skiftede fra engelske Tottenham.

Samtidig var Luka Modric med til at vinde den seneste VM-titel for klubhold med Real Madrid, og ved sommerens VM i Rusland væltede hæderen også ned over midtbanespilleren.

Her blev Luka Modric kåret til slutrundens bedste spiller, efter at Modric og Kroatien nåede frem til VM-finalen, hvor det dog blev til et 2-4-nederlag til Frankrig.

Fifa: Courtois er verdens bedste keeper foran Schmeichel

Tidligere i karrieren er Luka Modric syv gange kåret til årets spiller i Kroatien.

Tidligere mandag blev franske Didier Deschamps kåret til verdens bedste træner ved prisshowet. Deschamps førte i sommer Frankrig til VM-guld.

Hos kvinderne blev Marta Vieira da Silva fra Orlando Pride igen kåret som verdens bedste spiller.

Det er sjette gang i karrieren, at den 32-årige brasilianer, som oftest blot kaldes for Marta, bliver kåret som verdens bedste.

Danske Kasper Schmeichel var nomineret i kategorien for verdens bedste målmand. Leicester-keeperen måtte dog se prisen gå til belgiske Thibaut Courtois fra Real Madrid.