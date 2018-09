Fifa: Courtois er verdens bedste keeper foran Schmeichel

Håndboldens mønsterbryder vil have flere kvinder med sig:

Brøndbys nedtur har skabt tvivl om en kompromisløs træner og hans spillestil - for er holdet endegyldigt blevet læst af modstanderne?

Man er ikke automatisk landsholdsspiller, selv om man er en af ligaens bedste spillere. Det er Mia Rej et eksempel på.

Et EU-påbud inspirerede fiskerne Kresten Hjelm og Peter Niemann til at starte deres egen forretning.

Det er tredje gang, at Fifa står for sin egen kåring af verdens bedste i forskellige kategorier.

Courtois skiftede sent i sommerens transfervindue fra engelske Chelsea til den spanske storklub Real Madrid.

26-årige Thibaut Courtois blev rost for sin indsats under sommerens VM, hvor han blev kåret som slutrundens bedste målmand.

Det gælder for Cristiano Ronaldo fra Juventus, Luka Modric fra Real Madrid samt Mohamed Salah fra Liverpool.

Senere mandag kårer Fifa også verdens bedste fodboldspiller, og her er også tre spillere nomineret.

Det skete ved en event i London, hvor målmandsprisen var en af flere priser, som Fifa uddelte med overskriften "The Best Fifa football Awards".

Boligafdeling tilbyder penge til beboere på offentlig forsørgelse, der vil flytte, for at undgå ghettoliste.

Indopererede elektroder på rygraden har hjulpet en lam mand med at tage sine første skridt i fem år.

Der er rigtig mange penge at spare, hvis man kan vente med at købe fladskærmsmodellerne fra 2018 til om nogle måneder.

En af konsekvenserne ved klimaforandringerne er mere nedbør og risiko for hyppigere oversvømmelser. Se her, hvordan du sikrer din bolig mod vandet.

