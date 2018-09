Bendtner får lov at fortsætte i Rosenborg: »Jeg er ikke en voldsmand, men jeg beskytter dem, jeg har kær«

Pludselig lynede kameraernes blitz, så det rungede i hele lokalet i Trondheim, hvor den norske fodboldklub Rosenborg BK holder til.

Nicklas Bendtner var ankommet for at forklare sig for første gang, siden han blev mødt af anklager om vold i København natten til søndag.

Han indledte med at kalde det en »stærkt ubehagelig episode«.

»Jeg kunne ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at situationen udviklede sig, som det gjorde,« sagde Nicklas Bendtner uden at uddybe nærmere.

Efterfølgende beklagede han over for klubben, fansene og holdkammeraterne.

»De ved, at jeg ikke er en voldsmand, men at jeg beskytter dem, jeg har kær - både på og uden for banen«.

Da han havde læst op fra sin forberedte tale, ville han ikke kommentere sagen yderligere og henviste til sin advokat, Anders Németh.

Han oplyser til Ritzau, at hans klient nægter sig skyldig.

Søndag meldte Dantaxi ud, at den danske angriber var blevet anholdt og sigtet for vold mod én af firmaets chauffører i København natten til søndag omkring kl. 02.41.

Ifølge flere medier er Bendtner efterfølgende blevet sigtet efter den milde voldsparagraf.

Bendtners kæreste, Philine Roepstoff, har skrevet på Instagram, at Bendtner slog chaufføren, men at det skete i selvforsvar. Dén udlægning af sagen er blevet afvist af Dantaxi.

Er det fair at udstøde voldsdømte atleter - også fra landsholdet? Kursen fra landstræner Åge Hareide møder bl.a. forståelse fra én, der selv fik lov til at spille videre som voldsdømt.

Nicklas Bendtner får i første omgang ingen straf i sin klub, Rosenborg BK.

»Det er ikke Rosenborg, der straffer - det er det danske retssystem,« lød det fra klubbens daglige leder, Tove Moe Dyrhaug.

Hvis han ender med at få en voldsdom, vil situationen blive genovervejet, lød meldingen på tirsdagens pressemøde.

Nu melder Rosenborg ud om Bendtner: Han er nedtrykt - og vi har beklaget over for taxiselskab

Rosenborg oplyste, at klubben tager sagen alvorligt, og at det »ikke er en heldig sag«.

Klubben har haft flere samtaler med Nicklas Bendtner og vil nu bruge tid på at finde frem til fakta i sagen, lød det.

Landstræner Åge Hareide har tidligere afvist at tage stilling til den konkrete sag, men slog fast efter søndagens landskamp mod Wales:

»Det vil være utænkeligt at have en mand dømt for vold på landsholdet, hvis det skulle komme så vidt«.