Nottingham sender Premier League-hold ud af Liga Cuppen

De tidligere europæiske fodboldmestre Nottingham Forest tog onsdag aften en flot skalp i Liga Cuppen, da holdet hjemme på City Ground slog Premier League-mandskabet Newcastle med 3-1.

For at gøre ondt værre for Newcastle og manager Rafael Benitez havde Newcastle ellers udlignet til 1-1 i tillægstiden efter at have været bagud næsten hele kampen, men Nottigham scorede i det fjerde og syvende minut af tillægstiden.

Sidste år solgte Newcastle den irske angriber Daryl Murphy til Nottingham, og efter kun 90 sekunder af kampen mod sin tidligere klub, headede Murphy hjemmeholdet i front.

Det så længe ud til at blive sejrsmålet, men to minutter inde i tillægstiden udlignede Salomón Rondón for Newcastle.

Dermed var kampen på vej mod en straffesparkskonkurrence, da man ikke spiller med forlænget spilletid i Liga Cuppen. Det fik hjemmeholdet dog lavet om på.

Første sendte Matty Cash hjemmeholdet foran med 2-1, og desperate Newcastle nåede at smide bolden væk nær eget mål, så portugiseren Gil Dias kunne løbe ned og lobbe bolden i mål til 3-1.

Dermed er Championship-holdet klar til turneringens 16.-delsfinaler.

Det samme er Premier League-klubberne Everton og Watford, der også begge var i aktion onsdag aften.

Everton vandt 3-1 hjemme over Rotherham efter to mål af stortalentet Dominic Calvert-Lewin, mens Watford vandt 2-0 ude over Reading.

Onsdagens fjerde Liga Cup-kamp endte med en 3-2-sejr til Championship-holdet Millwall over Plymouth fra bunden af League One.