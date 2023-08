- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har arbejdet på at afdække muligheden for at trække VM til Danmark igen. At der nu er politisk opbakning til det er et stort skridt i den rigtige retning, så det er vi enormt glade for, siger DCU-formand Morten Anderson til Ritzau.

- Uden de her penge vil vi aldrig kunne komme i nærheden af at lave et bud. Det ville heller ikke være ansvarligt i forhold til at kaste sig ud i at skulle drive sådan et projekt.

Jakob Engel-Schmidt var sammen med økonomiminister Troels Lund Poulsen (V), DCU og Sport Event Danmark for nylig til stede ved cykel-VM i Glasgow for at blive klogere på, hvordan man afholder sådan en begivenhed.

Det er blandt andet på baggrund af det besøg, at man i regeringen nu har besluttet sig for at gå efter at få VM til Danmark igen, og Jakob Engel-Schmidt er optimistisk.