Til sidst valgte løbsarrangøren at imødekomme ønsket fra rytterne og besluttede, at tiden blev stoppet for feltet med 9 km til mål, så hovedparten af rytterne kunne rulle til målstregen uden at blive involveret i hektiske situationer under de vanskelige forhold.

Manøvren medførte ros fra bl.a. Juan Ayoso, der er kaptajn for UAE-holdet og en af kandidaterne til den samlede sejr.

»Det var rart at kunne komme roligt og sikkert i mål. I modsætning til i går (lørdag, red.), der var en katastrofe for arrangøren, så traf de den rigtige beslutning, selv om det var en vanskelig situation,« sagde den 20-årige spanier ifølge flere internationale medier.

På vej mod titelforsvar

Ude på ruten opstod der dog stadig styrt, som da Jonas Vingegaards holdkammerat Primoz Roglic røg i asfalten med lidt over 30 km til mål.

Danskeren og Remco Evenepoel manede til ro i feltet, mens Andreas Kron senere begav sig ud på sit solotogt hen mod sejren – og danskerens første grand tour-triumf – på 2. etape i Vuelta a España.

Dagen efter blev hovedrollen atter overtaget af Evenepoel – på godt og ondt. På trods af sin stigende frustration over forholdene kan den belgiske mester konstatere, at han lige nu er på vej mod et titelforsvar i Vuelta a España, hvor de største konkurrenter umiddelbart er Jonas Vingegaard og Primoz Roglic.

»Det viser, at mine forberedelser har været gode, og at jeg er klar til de næste tre uger,« sagde Remco Evenepoel i sit vinderinterview efter 3. etape, da han havde adresseret sin irritation over sikkerheden.

Tirsdag og onsdag skal rytterne ud på et par småkuperede etaper, inden der venter et nyt klassementsslag på bjergetapen torsdag.