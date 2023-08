16-årig dansk cykelrytter vandt suverænt juniorernes VM

Philipsen stak af på den stejle bakke Montrose Street, og ingen kunne følge ham. Han endte med at have et forspring på over et minut ned til sine nærmeste forfølgere.

I det hele taget har Philipsen haft et godt 2023 som junior. Han er i forvejen danmarksmester i linjeløb og enkeltstart på landevejen, mens han også er danmarksmester i mountainbike og cykelcross.

Tidligere på året kørte han sig også til to ungdomseuropamesterskaber i mountainbike.

Der var da heller ingen tvivl om, at han var stærkeste mand, da det hele skulle afgøres i hjertet af den skotske storby.