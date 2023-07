Vingegaard-feber: Tusindvis ventes til flere dages hyldest

Onsdag er opmærksomheden - sammen med Vingegaard - tilbage i Danmark.

Arrangørerne bag to dages fejring af den unge cykelrytter hele vejen fra København til Glyngøre forventer, at tusindvis af danskere vil møde op for at hylde Vingegaard.

- Det bliver svært at tælle. Men forventningerne er i hvert fald på niveau med sidste år, måske endda endnu flere, siger direktør i Danmarks Cykle Union, DCU, Martin Elleberg Petersen.

Sidste år blev DCU overrumplet af alle de mennesker, der ønskede at møde op for at hylde cykelrytteren fra Glyngøre.