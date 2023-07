Det er Kim Andersen sådan set enig i. Og han åbner da også døren en smule på klem, hvis ikke han kan slippe af med den bacille, cykelsporten er blevet for ham.

- Det bliver helt sikkert mærkeligt. Jeg håber, at jeg gennemfører det. Det bliver mit 28. år som sportsdirektør, og det skal jo stoppe på et tidspunkt.

- Jeg elsker mit job, og det har jeg gjort, siden jeg startede. Jeg håber, at jeg kommer til at savne det ad helvede til. Men jeg tror, at det er det rigtige, og måske kan jeg hjælpe lidt til højre og venstre bagefter, siger Andersen.

Han har bedt Mads Pedersen give besked, den dag han ikke længere virker skarp. Men det har den tidligere verdensmester ikke følt noget behov for.

- Hans passion og arbejdsmoral gør, at han stadig er på toppen. Han lever for det her. Hvis han bliver sendt til et løb direkte efter Touren, ryger han bare afsted.

- Den der BMW, holdet har i år, den bor han nærmest i. Han bruger mere tid i bilen, end han gør i sin egen lejlighed, siger Mads Pedersen.

Kim Andersen, der som aktiv var første dansker i Tour de Frances gule førertrøje, startede som sportsdirektør i 1998.

I de første mange år var han tilknyttet danske hold som Team Chicky World, Team Fakta og Team CSC, inden han forlod Bjarne Riis’ hold for at være med til at opbygge Leopard Trek-projektet.

- Det er en livsstil, jeg siger farvel til, siger Kim Andersen.