Samtidig indførte DCU en systematisk overvågning af talenternes træning.

- Vi får deres træningsfiler, og så bliver de bedt om at forholde sig til deres træning. Hvordan var vinden, humøret og så videre? Det er en forudsætning for at være med på landsholdene, at de lever op til det.

- Det er vigtigt for os, at rytterne tænker over, hvad fanden de laver. At de tager ansvar. Hvis man kigger ned over sådan et excelark, og man kan se, at man over en måned har været umotiveret otte gange, så kan det godt være, man lige skal stoppe op og tænke sig om en ekstra gang, siger Bennekou.

Netop det mentale velvære har gennem de seneste ti år optaget en større og større andel af DCU’s indsats.

- Vi har i højere grad talt om det at være en ung og spirende atlet, det at begå sig i en social kontekst og det at have tålmodighed med sin udvikling.

- Der er ingen grund til at blive for professionel og seriøs for tidligt. Man risikerer at køre sur i det, hvis man forcerer det for tidligt. Der er noget fornuft i at holde plads til andre ting så længe som muligt, siger Bennekou.

Hvor det i de første år handlede om at få talenterne til at træne mere, så har det i de seneste år handlet om at få nogle af dem til at træne mindre. Simpelthen fordi de har slidt sig selv op.

- I gamle dage tog man på træningslejr i uge 7, når man havde vinterferie. Men vi oplevede i en periode, at nogle af juniorerne kunne være væk halvdelen af vinteren, hvis man ikke holdt dem lidt tilbage.

- Vi siger: ”Hvis du maxer ud på alle parametre nu, hvad fanden vil du så gøre om tre år? Og kan du overhovedet holde til det? Er det overhovedet fedt at være på træningslejr i ti uger? Er det så ikke bedre at opretholde et socialt liv derhjemme?” siger Bennekou.

I Danmark er det nemlig helt vitalt at ilden i talenterne ikke brænder ud.

- Lande som Frankrig og Belgien har nogle stordriftsfordele, fordi de har så mange ryttere at tage af. De kan tåle at miste nogen undervejs. Det kan vi ikke.

- Den næstbedste er ikke lige så god som ham, der mister modet og ikke gider mere. Så vi går meget op i at tage os af alle, og på den måde opstår der mindre spild, siger Bennekou.

Det klareste billede på Danmarks succes er, at antallet af professionelle sejre på ti år er steget fra 7 i 2014 til 29 i 2023. Og sæsonen er langtfra slut.