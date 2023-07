Landstræner Anders Lund har mandag løftet sløret for de sidste fire ryttere til Danmarks hold ved VM i cykling.

Magnus Cort, Mikkel Honoré, Mikkel Bjerg og Michael Mørkøv er således også blevet udtaget til det otte mand store hold. Det oplyser Danmarks Cykle Union i en pressemeddelelse.

Den anden halvdel af holdet blev udtaget for tre uger siden. Dengang løftede landstræneren sløret for, at Mads Pedersen, Mattias Skjelmose, Kasper Asgreen og Søren Kragh var udtaget til VM-løbet i Skotland 6. august.