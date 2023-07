- Det nægter jeg at acceptere. Som om vi er chanceløse, hvis han ikke er med. Selvfølgelig er han vigtig, men vi har også Tim Merlier, der stadig er en topsprinter.

- Og Kasper Asgreen og Yves Lampaert har uden en sprinter alle muligheder for at rykke med. I mellemtiden er det min opgave at gøre det samme på transfermarkedet, skriver Lefevere.

Efter Fabio Jakobsens exit har Michael Mørkøv fået frie tøjler i sprinterne.

- Vi beder ham om at sprinte og giver ham muligheden for at få følelsen tilbage. Det er altid fedt at få lov til at spurte selv, og han kan gøre det helt uden pres, siger sportsdirektør Tom Steels.