Tadej Pogacar hakkede endnu en lille del af Jonas Vingegaards forspring på Tour de Frances 13. etape, men blandt danskerens hjælpere er der alligevel tilfredshed med tingenes tilstand.

Jumbo-Visma havde nemlig på forhånd regnet med at smide sekunder i finalen på Grand Colombier, og at det ikke blev mere end fire sekunder plus fire bonussekunder, bliver anset som et godkendt facit.