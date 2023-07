Kasper Asgreen brølede af glæde, mens han tonsede videre gennem målområdet.

Den næsten to meter høje dansker så endnu større ud, mens han stadig sad oprejst på den cykel, som lige var blevet tvunget gennem endnu en umulig mission.

Rundt om den 28-årige Quickstep-profil susede alle dem, han lige havde besejret på målstregen 200 meter længere tilbage. Jasper Philipsen i den grønne trøje havde et forbitret ansigtsudtryk. Holdkammeraterne var lige så desillusionerede over, at de lige havde misset en oplagt chance.