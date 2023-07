21/07/2023 KL. 13:00

For abonnenter

Gino Mäders dødsfald har hjulpet Christopher Juul-Jensen med at huske på lykken midt i smerten

Cykelverden blev rystet, da en ung schweizer omkom for en måned siden. For Christopher Juul-Jensen kom ulykken tæt på og har skabt nye perspektiver om familien, dårlige dage på jobbet og risikoen ved at cykle ned til Brugsen.