Sportsdirektør ser muligheder for Skjelmose på monsteretape

Mattias Skjelmose leverede en ny, fin præstation, da han kom i mål med blandt andre Tadej Pogacar og David Gaudu på onsdagens bjergetape i Tour de France.

Og spørger man sportsdirektør Kim Andersen er der grund til igen at have et øje på den unge dansker torsdag.

Her venter tre kæmpestigninger i Pyrenæerne med Col du Tourmalet som den længste. Men ingen af klatreturene er helt så stejle, som onsdagens sidste opkørsel, der bragte Skjelmose i visse problemer.