Et slemt styrt under den vilde afslutning gjorde situationen endnu værre for danskerhold

Patrick Lefevere er en af de mest karismatiske karakterer i cykelfeltet. Ejeren af Soudal-Quickstep plejer at fejre de store sejre som en verdensmand iført stråhat og et bredt smil – ikke mindst for et år siden, da det sejrsvante storhold vandt de to første etaper under Tour de France.

Denne gang er den franske rundtur begyndt mindre opløftende for Lefevere og co. Det mest åbenlyse bevis kom, da sprinteren Fabio Jakobsen rullede hen til holdbussen med et stift blik og en blodig skulder, der stak frem fra den iturevne trøje med friske hudafskrabninger efter 4. etape, hvor Jasper Philipsen fra Alpecin-Deceuninck vandt for anden dag i træk.