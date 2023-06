- Man kører Touren med de bedste i verden, og man ønsker at være i topform og lave resultater. Det er jeg ikke i stand til i øjeblikket, siger Kron.

I stedet for strabadserne i Frankrig tager Kron til højdetræning i Italien forud for deltagelse i Vuelta a España, der starter 26. august.

- Vi kommer til at arbejde hårdt, have det sjovt og forberede os på de næste mål. Jeg håber at vinde en etape i Vueltaen, siger Kron.

Efter Liège-Bastogne-Liège i slutningen af april tilbragte Kron to uger af cyklen for at lade op fysisk og mentalt, og han skulle derefter bruge to uger mere for at komme tilbage til normal træning.