Flyvende Asgreen tilbageerobrede DM-titlen i enkeltstart

Kasper Asgreen var hurtigst, men Mikkel Bjerg og Mathias Skjelmose lå inden for fem sekunder. Bjerg vandt for et par uger siden enkeltstarten i Criterium de Dauphiné, mens Skjelmose kom med en dugfrisk sejr i Schweiz Rundt.

Det seneste halvandet års tid har Asgreen ikke leveret det store, efter at en knæskade længe drillede ham. Torsdag i Aalborg lignede han dog en Asgreen på vej mod den form, som for et par år siden blandt andet sikrede ham sejren i Flandern Rundt.

På mellemtiden ved 20 kilometer havde Quick-Step-rytteren rykket fra Skjelmose og Bjerg med henholdsvis 14 og 17 sekunder.

Da Skjelmose lige efter punkterede efter halvvejsmærket, var hans guldchancer udspillet.

Asgreen buldrede videre mod målstregen, og ingen kom i nærheden af det genfødte tempomonster. Med 52 kilometer i timen i snit var han urørlig.