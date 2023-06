Vingegaard styrer mod triumf efter magtdemonstration

Sejren er Vingegaards 22. som professionel, og alene i 2023 har den 26-årige danske stjerne hentet nu ti sejre i de fire etapeløb, som han har brugt som opvarmning til sit forsvar af Tour de France-triumfen.

Han styrer samtidigt mod sin tredje samlede sejr i et etapeløb i 2023. I foråret vandt han O Gran Camiño og Baskerlandet Rundt samt blev treer i Paris-Nice.

Vingegaard havde på forhånd proklameret, at han havde udset sig etapesejren som et stort mål, men også at han ville forholde sig forholdsvis rolig frem til afslutningen.