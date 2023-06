Vingegaards forspring i det samlede regnskab er på 1 minut og 23 sekunder til Alaphilippe, mens Ben O’Connor på tredjepladsen er yderligere et sekund efter.

Mikkel Bjergs trøjeforsvar blev forpurret af et styrt, netop som feltet begyndte opkørslen på stigningen. Selv om han hurtigt var tilbage i sadlen, kom han aldrig op blandt de bedste igen.

Det skyldtes især, at Vingegaard og Richard Carapaz i front havde skruet tempoet voldsomt i vejret. De to kørte parløb i nogle minutter, men med 16 kilometer til mål måtte ecuadorianeren opgive at følge med.