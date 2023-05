Giro d'Italia indfører maskekrav efter smittetilfælde

- Løbets tidligere protokol gælder ikke længere. Vi kommer til at genindføre kravet om at bære maske, siger løbsdirektøren.

Maskerne skal bæres i start- og målområder, hvor rytterne er i potentiel kontakt med journalister og officials.

Seks ryttere har indtil videre trukket sig ud af Giroen efter at være blevet smittet med coronavirus.

Foruden Remco Evenepoel er også profiler som Filippo Ganna og Rigoberto Uran fortid i årets Giro på grundet af virusset.

Dertil kommer, at flere ryttere blev smittet forud for starten på etapeløbet, og derfor aldrig nåede at deltage i årets udgave af den italienske rundtur.