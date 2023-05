Du har måske allerede lykkeligt fortrængt fornemmelsen af en vatpind, der roterer rundt i næseboret. Eller usikkerheden over, om alle dine planer må blive aflyst på grund af resultatet.

Coronatestene er efterhånden forsvundet fra de fleste menneskers hverdag. Sådan forholder det sig imidlertid ikke for cykelstjernerne. Det blev atter understreget sent søndag aften, da indehaveren af den lyserøde førertrøje fik en uheldig hovedrolle midt under årets Giro d’Italia.