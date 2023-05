Irsk komet kører alene over stregen i stor Giro-triumf

Lynhurtigt opbyggede han et forspring på halvandet minut, og selv om forfølgerne havde fordel af at kunne samarbejde om at sætte tempoet, kunne de ikke hale ireren ind igen.

Dermed kunne Ben Healy strække armene i vejret i målbyen Fossombrone og fejre sin hidtil største triumf i karrieren.

Blandt favoritterne lagde Primoz Roglic (Jumbo-Visma) lørdag pres på de øvrige forhåndsfavoritter i løbet.

Da rytterne for anden gang på etapen kørte over I Cappuccini, satte sloveneren et dræbende tempo, som gav hans værste konkurrent Remco Evenepoel (Quick-Step) store problemer.